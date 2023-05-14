الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل لقاء نقيب المحامين بعدد من أعضاء شباب الفرعيات على مستوى الجمهورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب بعدد من أعضاء شباب الفرعيات على مستوى الجمهورية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة العامة، بحضور محمد عبد الوهاب، عضو المجلس ـ مقرر لجنة الشباب ومحمد فزاع، عضو مجلس النقابة العامة، وناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة.

في بداية اللقاء عبر نقيب المحامين عن سعادته باللقاء الأول بأعضاء شباب الفرعيات، مؤكدًا ثقته في شباب المحامين، في قدرتهم على حمل راية المحاماة عاليًا واستكمال مسيرة العطاء داخل نقابة المحامين.

وعرض رؤيته في قيادة نقابة المحامين، خلال الفترة التي تولى فيها زمام الأمور داخل النقابة، والنجاحات التي تحققت، إلى جانب السعي والعمل على تطوير موارد النقابة، وتحسين جودة العمل النقابي بما يعود بالنفع على السادة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية.

وتحدث عبد الحليم علام في بعض الأمور النقابية التي تهم السادة المحامين، وعن تحسين مشروع العلاج، وإدراج بعض الأمراض في المشروع، إلى جانب تشكيل لجان لبحث امكانية زيادة المعاشات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بعد الاطلاع على تقارير الخبراء الاكتواريين.

واستمع النقيب العام إلى المشاكل التي تواجه شباب المحامين في المحاكم وفي العمل بالمحاماة بصفة عامة، ووعدهم بالعمل على حل هذه المشاكل، وتقديم كل الدعم لشباب المحامين باعتبارهم نواة المحاماة والعمل النقابي.

من جانبهم، تقدم أعضاء الشباب بالنقابات الفرعية بالشكر إلى نقيب المحامين على تواصله معهم، والعمل على مساعدتهم وتذليل المشاكل التي تواجهم، إلى جانب اطلاعهم على العمل النقابي داخل النقابة، بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم النقابية القادمة.

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