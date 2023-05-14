لتحقيق طموحاتهم.. نائب محافظ القاهرة تلتقي مستثمري شق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتقنين المنطقة الصناعية بمنطقة "شق الثعبان" بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره و عدد من مستثمري المنطقة الصناعية بشق الثعبان ورئيس احد المكاتب الاستشارية الهندسية .

وتخلل الاجتماع، استكمال لما تم بحثه مسبقا من سبل إنشاء مركز خدمي لرجال الأعمال على أعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين، وتسهيل أعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بوضع جدول زمني لوضع تصور من استشاري لتنفيذ المركز ليكون على أعلى مستوى، كما ناقشت كل المشكلات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين للعمل على تذليلها، ومواجهتها، طبقا لرؤية وطموح المستثمرين مع وضع مقترحات لتطوير المنطقة برمتها.

واستفسرت عبدالمنعم عن الوضع التنفيذي لكافة المرافق وخاصة في الكيلو الاول من مدخل بوابة المدينة الصناعية بمنطقة شق الثعبان على مدخل الاوتوستراد للانتهاء منها تمهيدا لاعمال الرصف به حيث وجهت بضرورة التنسيق التام بين جميع وجهات المرافق للانتهاء طبقاء للجدول الزمني والالتزام به قبل اعمال الرصف .

كما شددت نائب المحافظ على العمل على قدم وساق، لرفع السحالة والمخلفات الناتجة عن الأعمال بصورة مستمرة، من خلال تكثيف أعمال النظافة وجمع السحالة أولا بأول، إلى جانب تكثيف الحملات المستمرة والمتابعة الميدانية، برفع كل الإشغالات خاصة في ظل تطوير المنطقة، والتي تشمل بوابة المدخل في اتجاه الأوتوستراد، ومنطقة اللاندسكيب والأرصفة، ومنطقة التشوينات وغيرها .

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