الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ21 مدرسة بالغربية (بالأسماء)

تعليم الغربية
تعليم الغربية

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه صدر قرار الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 21 مدرسة بالغربية، من مختلف المراحل التعليمية خلال العام الحالي، حيث إنه في إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، خلال العام الدراسي 2022 / 2023، صدر القرار مؤخراً باعتماد 21 مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 239 مدرسة على مستوى الغربية، أما المدارس التي تم اعتمادها خلال هذا العام هي كالتالي: 


1. محلة روح الابتدائية - شرق طنطا، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
2. مدرسة السلام الخاصة - شرق طنطا، خاص لغات، الثانوي العام
3. مدرسة السلام الخاصة - شرق طنطا، خاص لغات، المرحلة الإعدادية
4. غياث الدين الرسمية - غرب طنطا، رسمي لغات، مرحلة رياض الأطفال
5. كفر مسعود الإبتدائية - غرب طنطا، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
6. صفية زغلول الابتدائية - غرب المحلة، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
7. ناصر الابتدائية المشتركة - غرب المحلة، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
8. كفر حجازي ب الجديدة - غرب المحلة، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
9. بيومي السيد رجب - زفتى، رسمي عربي، المرحلة الإعدادية
10. كفر كلا الباب الرسمية - السنطة، رسمي لغات، المرحلة الابتدائية
11. عزبة المنشاوي ت . أ - السنطة، حكومي عام، المرحلة الابتدائية
12. الشهيد نبيل القيعي ت.أ - كفر الزيات، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
13. الشهيد طيار محمود مبروك - كفر الزيات، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
14. ابيار الرسمية لغات - كفر الزيات، رسمي لغات، المرحلة الإعدادية
15. الحديثة المرحلة الابتدائية - كفر الزيات، رسمي عربي، المرحلة الابتدائية
16. عبد العزيز الرشيدي - سمنود، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
17. الشهيد الرائد وائل المر ع - سمنود، حكومي عام، المرحلة الإعدادية
18. الشهيد يوسف الفرت - قطور، رسمي لغات، مرحلة رياض الأطفال
19. نشيل الرسمية لغات - قطور، رسمي لغات، المرحلة الابتدائية
20. حافظ بيومي الدريني - بسيون، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
21. الامام الشافعي المرحلة الابتدائية - بسيون، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال.


وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية  على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية العشر، والساده مديري الإدارات، ومديري المدارس الحاصلة على الاعتماد.

بالأسماء إعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ 21 مدرسة بالغربية الرسمية لغات الخطة العامة العام الدراسي 2022 بمديرية التربية والتعليم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المراحل التعليمية مدرسة السلام الخاصة مديرية التربية والتعليم بالغربية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

"عذاب 8 سنوات انتهى بمأساة".. القصة الكاملة للعثور على هيكل عظمى لطفل بدمياط

الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة فى دمياط

باسل الحينى رئيساً "غير تنفيذى" لبنك التعمير والإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة