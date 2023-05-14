"الإسكوا" تعقد منصة متعددة الشركاء لحماية التنوع البيولوجي

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يوم 12 يوليو 2023، اجتماعًا إقليميًا لإطلاق منصة متعددة الشركاء لحماية التنوع البيولوجي، في إطار تنفيذ مشروع "التعاون الإقليمي للصمود في وجه تغير المناخ من أجل تنمية مستدامة شاملة" الذي تدعمه حكومة السويد.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه المنصة تهدف إلى تعزيز التعاون للتصدي للتحديات الرئيسية التي تؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، وإلى تحديد الفرص التي يمكن أن يوفرها التنوع البيولوجي لتعزيز الصمود في وجه تغيّر المناخ.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن المشاركون سيتبادلون المعرفة والخبرات من خلال طرح ثلاثة مواضيع هي: الحلول القائمة على الطبيعة للصمود في وجه تغيّر المناخ، و تدهور الأراضي في النظم الزراعية القاحلة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.

يذكر أن العمل التعاوني يساهم في التصدي لمجموعة من التحديات المشتركة التي يطرحها تغيّر المناخ، ومن شأن إنشاء قاعدة معرفية مشتركة أن يساعد في بناء القدرة على مواجهة هذه التحديات على المستويين العابر للحدود والمجتمعي. وتتيح المنصات الإقليميّة المجال للتعاون المستنير، والمبتكر، والمتكامل.

ويعزز المشروع العمل التعاوني لحل المشاكل المشتركة من خلال تحسين القاعدة المعرفيّة الإقليميّة، وتوجيه منصات السياسات المشتركة، وتبادل التجارب والدروس المستفادة من التدخلات الريادية، والاستفادة من المعرفة والخبرات لصياغة مشاريع ومبادرات مشتركة تمكّن من الصمود في وجه تغيّر المناخ.