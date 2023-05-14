"الصحفيين" تمنح الكاتب الكبير محمد العزبى جائزة النقابة التقديرية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي منح الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبري؛ تقديرًا وعرفانا بعطائه المهني المؤثر والمشهود ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الجائزة التقديرية الكبرى تعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكبار الكتاب ونجوم الصحافة المبدعين الذين أسهموا فى ازدهار المهنة والحفاظ علي حرية الكلمة ومصداقيتها.

وقال السكرتير العام إن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي وافق على الحضور إلى دار النقابة رغم ظروفه الصحية لتسلم الجائزة والمشاركة فى الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، مساء الثلاثاء المقبل؛ تقديرًا لنقابته ومهنته التي عشقها طوال حياته.

أشار "عبد الرحيم" إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبري ابتدعتها النقابة عام 2000 وحصل عليها منذ تأسيسها حتي الآن 11 من كبار الكتاب والمبدعين؛ تقديرا وعرفانا لتاريخهم الفكري والمهني وعطائهم المشرف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة ودورهم الفعال في دعم مواقف النقابة دفاعا عن حرية الصحافة.

أضاف أن أول من حصل على الجائزة التقديرية الكبري الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل وتسلمها آنذاك من الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين في ذلك الوقت في احتفال كبير شارك فيه المئات من كبار وشباب الصحفيين، وذلك عام 2000.

كما حصل على الجائزة التقديرية كل من

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل أحمد رجب عام 2001

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل كامل زهيري عام 2002

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل سعيد سنبل عام 2003

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم نافع عام 2004

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد عودة عام 2005

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل مكرم محمد أحمد عام 2006

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح الدين حافظ عام 2007

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود السعدني عام 2008

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل سلامة أحمد سلامة عام 2009

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم سعدة عام 2010

وأشار "عبدالرحيم" إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010 لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي أطال الله في عمره.