مارجريت عازر عن "المحافظين": الخلط بين نظامى القوائم المغلقة والنسبية أفضل الحلول

أعربت النائبة مارجريت عازر، ممثلة حزب المحافظين، عن امتنانها لإدارة الحوار الوطني، حيث تتناقش جميع أطياف المجتمع مع بعضها لأول مرة منذ زمن بقلب مفتوح، مؤكدة أنها ضمن سمات أصيلة للحوار الوطني.

وقالت خلال كلمتها بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب": "كلنا على أرضية وطنية واحدة ونبغي مصلحة الوطن والمواطن".

وأوضحت أنه لا يوجد نظام انتخابي غير دستوري، لأن الدستور كفل ذلك، معلنة أن الحزب يوافق على نظام الانتخاب بنظام القوائم النسبية.

وتابعت: "عندما يكون هناك أكثر من قائمة نسبية، يكون هناك أكثر من حزب، يعرضون أفكارهم ومقترحاتهم، ومتواجدون في الشارع مما يحدث الحراك في الشارع المصري".

واقترحت النائبة مارجريت عازر، ممثلة حزب المحافظين، إمكانية الخلط بين نظامي الانتخاب النسبي والمغلق المطلق، أي أن ينفذ للكوتة أربع قوائم مغلقة، على المستوى الكبير، وهذا تم بالفعل دون مشاكل، فالخلط بين عدد من الأنظمة قد يكون حلًا يرضي جميع الأطراف.