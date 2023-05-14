الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاقه.. ننشر برنامج ملتقى شباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالعريش

الملتقى الثقافي 11
الملتقى الثقافي 11 لشباب المحافظات الحدودية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية، بمدينة العريش، بمشاركة 90 شابا وفتاة من كل المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح" وشباب محافظة القاهرة، على أن تستمر فعالياته حتى يوم 20 مايو الجاري.

وبحسب المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، فإن الملتقى يأتي استكمالا لما نظمته هيئة قصور الثقافة بمدينة العريش خلال الفترة الأخيرة، في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بسيناء.

يقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة عرض سينمائي لسينما الشعب بالقصر.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وسبق للهيئة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض برنامج الملتقى الثقافي 11 لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بمدينة العريش..

أهل مصر

برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة أهل مصر شباب المحافظات الحدودية المخرج هشام عطوة قصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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