الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعادة الامتحان ورقيا لطالبات مدرسة ثانوي بسبب حريق معرض تجاري ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم للتيسير على طلاب مدرسة الشهيد جابر قصلة "الثانوية بنات" القريبة من المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية ،  والذي قد تعرض لحريق صباح اليوم الأحد وتمت السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح 

 أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعادة امتحان اللغة العربية "ورقياً"  للطالبات  ، مضيفا أنه فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة ، قام بزيارة إلى المدرسة المقابلة للمعرض التجاري ، للاطمئنان على سلامة الطالبات، والتقى العاملين بالمدرسة، التي كان تعقد بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام، بعد انطلاقها "اليوم الأحد.

وأوضح، أنه قد تم تحديد يوم الأربعاء 24 مايو الجاري لإعادة الامتحان "ورقياً" للطالبات اللاتي لم يتمكن من أداء الامتحان بسبب قرب المدرسة من  المعرض الذي تعرض للحريق ،وذلك حرصا على مستقبلهن الدراسي ومراعاة للظروف الحالية

والتقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بوكيل وزارة التربية والتعليم، أثناء توجهه إلى موقع الحريق ، لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث حرص المحافظ على التواجد بموقع الحريق منذ الساعات الأولى  ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها  حتى  تمكنت قوات الحماية المدنية من  السيطرة على الحريق.

وفي سياق آخر، قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إحالة واقعة الحريق، الذي شب بأحد المعارض الخاصة، إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة.

جاء ذلك خلال تواجده ، أثناء أعمال الإطفاء ، التي قامت بها أجهزة الحماية المدنية ، للسيطرة على الحريق الذي وقع اليوم، وأسفر عن احتراق  مكونات المعرض  ، الذي يضم مجموعة من المحلات عبارة عن ملابس ومواد بلاستيكية وغيرها من المنتجات والمعروضات

الثاني الثانوي العام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف امتحان اللغة العربية بني سويف بورسعيد

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