الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم الأحد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بلجنة مدرسة  بدر ع بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

وخلال الجوله، والتي رافقه خلالها احمد سيف مدير أمن المديرية واحمد نوار مدير إدارة جنوب  اطمأن سيادته إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، حيث تؤدي الطالبات الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية مشيدا بالتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، وفي إطار حرصه الشديد للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة جيدة.

وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام  المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش  بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار تعليم الإسماعيلية اخبار مديرية تعليم الاسماعيلية استعدادات تعليم الإسماعيلية الإسماعيلية آهالي الاسماعيلية

الأكثر قراءة

موجودة في 10 محافظات.. أهم مراكز صناعة الغزل والنسيج بمصر

استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

بعد زيارة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن مشروع شرق العوينات

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية بختام جولة تفقدية لافتتاح مشروعات شرق العوينات

تحرير 197 محضرًا تموينيًا في حملات تفتيشية مكبرة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيري شلبي.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية