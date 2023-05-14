تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

قام اليوم الأحد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بلجنة مدرسة بدر ع بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

وخلال الجوله، والتي رافقه خلالها احمد سيف مدير أمن المديرية واحمد نوار مدير إدارة جنوب اطمأن سيادته إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، حيث تؤدي الطالبات الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية مشيدا بالتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، وفي إطار حرصه الشديد للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة جيدة.

وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.