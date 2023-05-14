رئيس الرقابة المالية يكشف آلية تدشين أول صندوق للاستثمار في الذهب

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أخذت على عاتقها خلال السنوات الماضية العمل على إطلاق صناديق الاستثمار فى المعادن، تلك التحركات التى واجهت عدد من التحديات المتعلقة بالموافقات على تراخيص الشركات خاصة الذهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمناسبة إطلاق أول صندوق للاستثمار فى المعادن، إن آلية تدشين الصندوق شملت عدة مراحل منها جودة الذهب وآلية تسعيره ودرجة نقاؤه وغيرها من الخطوات التى تساهم فى تمكين المستثمرين لضمان الاستثمار فى سلعة نفيسة، خاصة أن جموع الشعب تقبل على مثل تلك الاستثمارات، أملا فى أن يتم قيد تلك الصناديق فى البورصة خلال الفترات المقبلة.

وأشار فريد، إلى أن صناديق الاستثمار فى المعادن أحد آليات الشمول المالية والأدوات المالية خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة قامت بمجهود خلال السنوات الماضية لتدشين أول صندوق للاستثمار فى المعادن "الذهب"، خاصة فيما يتعلق بوضع الأطر التشريعية.

وشدد على أن البورصة المصرية ليست جهة تسعير، ولن تقوم بوضع أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني، قائلا إن صندوق الاستثمار يمثل سوقا أكثر أمانا للاستثمار فى الذهب، منها عن الوضع القائم، خاصة فيما يتعلق بجودة المنتجات.