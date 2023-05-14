الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يكشف آلية تدشين أول صندوق للاستثمار في الذهب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أخذت على عاتقها خلال السنوات الماضية العمل على إطلاق صناديق الاستثمار فى المعادن، تلك التحركات التى واجهت عدد من التحديات المتعلقة بالموافقات على تراخيص الشركات خاصة الذهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمناسبة إطلاق أول صندوق للاستثمار فى المعادن، إن آلية تدشين الصندوق شملت عدة مراحل منها جودة الذهب وآلية تسعيره ودرجة نقاؤه وغيرها من الخطوات التى تساهم فى تمكين المستثمرين لضمان الاستثمار فى سلعة نفيسة، خاصة أن جموع الشعب تقبل على مثل تلك الاستثمارات، أملا فى أن يتم قيد تلك الصناديق فى البورصة خلال الفترات المقبلة.

وأشار فريد، إلى أن صناديق الاستثمار فى المعادن أحد آليات الشمول المالية والأدوات المالية خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة قامت بمجهود خلال السنوات الماضية لتدشين أول صندوق للاستثمار فى المعادن "الذهب"، خاصة فيما يتعلق بوضع الأطر التشريعية.

 

وشدد على أن البورصة المصرية ليست جهة تسعير، ولن تقوم بوضع أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني، قائلا إن صندوق الاستثمار يمثل سوقا أكثر أمانا للاستثمار فى الذهب، منها عن الوضع القائم، خاصة فيما يتعلق بجودة المنتجات.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الماضية العمل على اطلاق صناديق الاستمثار فى المعادن واجهت عدد من التحديات المتعلقة بالموافقات على تراخيص الشركات اطلاق اول صندوق للاستثمار فى المعادن الاستمثار فى سلعة نفيسة قيد تلك الصناديق فى البورصة خلال الفترات المقبلة

الأكثر قراءة

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

مسجل خطر وراء ترويج 50 كيلو هيدرو بأبو زنيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية