الرئيس السيسى: حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة، والاستفادة من مخزون المياه المتوافرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر لأكبر فترة ممكنة.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال كلمة اللواء أركان حرب توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح، وافتتاح مصنع البطاطس في شرق العوينات بالوادي الجديد، اليوم الأحد: "إننا نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقا للمعايير العالمية، واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر، سواء للاستخدامات المخصصة للزراعة أو للمسثمرين"، مشددا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.

وأضاف الرئيس: "إننا حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة، وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية، وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها".

وتابع الرئيس: "نفس الكلام ينطبق على منطقة توشكى، فمحطة المياه التي تم تنفيذها هناك في عام 1986 كانت من أجل توفير حجم معين من المياه، ونحن في حاجة للاستفادة القصوى من هذا الحجم من المياه في الزراعة، وبالتالي نظم الري الحديثة التي نتحدث عنها في كل الزراعات، سواء كانت في القطاع الخاص أو غيره، يتم العمل بها".