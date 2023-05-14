الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: تقديم أكثر من 143 ألف خدمة عبر معبر "أرقين"

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن أن مركز الإغاثة الإنساني عبر معبر «أرقين» الحدودي بين مصر والسودان قدم أكثر من 143 ألف خدمة، تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، لإعادة الروابط العائلية.

 

التواصل والمساعدة 

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب هلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري، قدمت خدمات إغاثية وإنسانية وطبية واجتماعية للقادمين من السودان إلى أسوان.. وهناك تنسيق مع الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية في السودان وأجهزة الدولة المصرية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر، تقريرًا بشأن جهود الهلال الأحمر المصري على الحدود المصرية السودانية منذ اندلاع الحرب في السودان.

 

تضامن البحر الأحمر تنفذ تدخلات لتوفير الأدوات الإغاثية

ونفذت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر تدخلات متكاملة لتوفير الأدوات الإغاثية والأغذية المطهية والجافة، والمعينات الحركية لكبار السن وذوى الإعاقة، إطار جهودهما لخدمة العائدين من السودان.

 

بيئة محفزة لتعليم الأطفال

وفى سياق آخر نفذت جمعية الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم برنامج "بيئة محفزة لتعليم الأطفال على المستوى الوطني"، حيث يستهدف البرنامج بناء قدرات المعلمين والأطفال علي برنامج "المهارات الحياتية" وبرنامج "التعليم من أجل المواطنة".

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