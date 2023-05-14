تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بدعم من التراجعات الحادة التي ألمت بأسهم السوق الكبرى والثقيلة، على خلفية المبيعات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، فيما صعدت المؤشرات الثانوية على استحياء مدفوعة بعمليات شراء من جانب الأفراد العرب والمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إي جي إكس 30” بنسبة بلغت 0.51% ليصل إلى مستوى 17182 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.25% ليصل إلى مستوى 3145 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.17% ليصل إلى مستوى 20709 نقطة، بالتزامن مع تراجع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.4% ليصل إلى مستوى 7170 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.11% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا “إي جي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة بلغت 0.12% ليصل إلى مستوى 4647 نقطة.

وتباين أداء تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا عدد 410 آلاف سهم، و150 سهما، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية عن شراء عدد 238.2 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.76%.