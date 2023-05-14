نائب محافظ مطروح تعلن مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اجتماعا، مع مشايخ وعواقل سيوة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية وشباب الواحة لاستعراض شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأعلنت نائب محافظ مطروح، أن مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء لما تتميز به من طراز معماري يتوافق مع بيئة الواحة.

جاء ذلك بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة وأحمد علي باغي سكرتير المركز والمهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح والمهندس محمد خلف الحائز على جائزة المبادرة العام الماضي وأمل عوض ممثل عن تنمية القرية.

واستعرضت المهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، أهداف المبادرة وفئات المشروعات والشروط وآليات الإشتراك بالمبادرة فضلا عن أعمال تقييم المشروعات بكافة الفئات وترتيبها وفقًا لنسب الاستيفاء والشروط والمعايير.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أن اللجنة المشكلة لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية على أرض المحافظة ستبذل كافة الجهود لمساعدة أبناء محافظة مطروح في استكمال المشروعات وإدخالها على المنصة الإلكترونية للمبادرة.

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار 6 مشروعات عن كل فئة، بواقع 6 مشروعات على مستوى المحافظة عقب الانتهاء من أعمال تقييمهم وفقا لمسطرة التقييم الخاصة بالمبادرة مؤكدة علي أن المشروعات الفائزة محليا سيتم تصعيدها للتقييم من قبل اللجنة الوطنية للمبادرة لاختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية وتمثيلها في مؤتمر المناخ cop 28 بدولة الإمارات.

من الحدث

من الحدث

من الحدث