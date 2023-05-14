أحزاب: ندعم القائمة النسبية غير المشروطة في انتخابات المجالس النيابية لضمان مشاركة أوسع

تستعد الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات لجنة التمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني اليوم الأحد وذلك بأجندة متكاملة تشمل الآراء والمقترحات ووجهات النظر المختلفة تجاه كل ما يتعلق بالتمثيل النيابي في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

الجيل: تغيير النظام الانتخابي "النسبية غير المشروطة" مطلبنا في الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن حزبه والتيار الإصلاحى الحر، يطالب بتغيير النظام الانتخابى الحالى واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكداً أن النظام الانتخابي الأفضل الذي لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا يعبر عن كل الجماهير التى ذهبت إلى صناديق الانتخابات.

ودعا الشهابي إلى خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 450 عضوا وعدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 300 عضو وأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مشيرا إلى أنه طالب أيضا بضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن العجلة قد دارت وجلسات الحوار بدأت والشعب ينتظر النتائج والمخرجات وهو ما يلقى على الأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة وعليها وعلى كل المشاركين فى جلسات الحوار الارتفاع إلى مستوى الأحلام التى ينشدها الشعب من الحوار، وأن تكون الموضوعية والمصلحة العامة وراء كل ما يتم عرضه في الجلسات.

التجمع: نظام القائمة النسبية الحل الأمثل لتوسيع قاعدة المشاركة أمام المواطنين

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحزب في مقترحاته والمحاور الرئيسية التي أرسلها للحوار الوطني تضمنت فيما يتعلق بالمحور السياسي ونظام الانتخابات اقترح الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والابتعاد عن النظام الانتخابي المطلق الذي يحرم كثيرا من الخوض في الانتخابات ويعطي حرية أكثر بجانب أنه يضمن تنوع أكثر.

ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن نظام القائمة النسبية يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة وخوض غمار الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني جاء ليعالج كافة المشكلات التي تواجهها الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بوجه خاص، لافتا أن المناقشات داخل لجنة التمثيل النيابي سيكون لها دور كبير في التوصل لكل ما يرضي وصالح للحياة الحزبية في مصر.

الأحرار الاشتراكيين: ندعم القائمة النسبية غير المشروطة لضمان شمول العملية الانتخابية

وقدم حزب الأحرار الاشتراكيين رؤيته المتكاملة فيما يتعلق بالمحور السياسي والنظام الانتخابي.

وأشار الحزب إلى أنه طالب بضرورة تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لأنها تعطي فرصة للأحزاب أن يكون لديها منهج وخريطة لحل أزمة التمثيل النيابي، وضمان شمول العملية الانتخابية دون إقصاء لأي أحد، وهذا لن يحدث إلا بوجود قائمة نسبية غير مشروطة.