السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة القليوبية" تنظم محاضرة حول الشاعرة العراقية نازك الملائكة

نازك الملائكة
نازك الملائكة

أعد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، محاضرة حول الشاعرة العراقية نازك الملائكة، ألقاها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، نازك الملائكة هي شاعرة وناقدة أدبية وُلدت في بغداد عام 1923م، أصدرت أول ديوان شعري لها عام 1947، ثم أصدرت بعدها ما يقارب خمسة عشرَ مجلدًا من الشعر والنقد والنثر.

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 وتعتبر نازك الملائكة إحدى أشهر شعراء العالم العربي، ويعود ذلك إلى أسلوبها المُبتكر، وحسّها النقديّ الحادّ، كما ساهمت نازك الملائكة في تدشين حركة الشعر الحر رسميًا، والتي تعد الحركة الأكثر تأثيرًا في الشعر العربي الحديث حتى وقتنا الحالي تقريبًا، أصدرت نازك الملائكة العديد من الدواوين نذكر منها الآتي: عاشقة الليل والذي أُصدر عام 1947، شظايا ورماد، شجرة القم،  للصلة والثورة.

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وفي سياق متصل؛ عُقد بنادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية أدبية أدارها الشاعر سيد مرسي، واستهلت بقصيدة بعنوان "النبضة الرابعة" للشاعرة منى الغريب، وقصيدة "بتبكي ليه" للشاعر جمعة الجر، ثم قصيدة للشاعر أشرف سليمان بعنوان "شيخ عجوز" وقصيدة "هجرك ليه" للشاعرة ولاء عدنان، وقصيدة "مدينة الحظ" للشاعر محمد سليمان، وختاما قصيدة "في أيدها فانوس" للشاعر خالد شديد، ووفقا لخطة قصر ثقافة القناطر الخيرية، عقد نادي الأدب أمسيته الأسبوعية، برئاسة الشاعر أبو عمار المصرى، وبحضور شعراء وأدباء النادى الذين تناقشوا فى العديد من الأعمال الأدبية مثل قصيدة "بتول" للشاعرة هبه يحيى و"عطشانة" للشاعرة أمل الجابري، "قصة طويلة" للشاعر محمود الجابى، "نقطة فى شهر" للشاعرة نجلاء عزت، "دول خانوك" للشاعرة شروق محمد، "أنا شمسكم" للشاعر عواد مهنى، "عشقك باهت" للشاعرة رباب الجورية، قصة "القبر" القاص خالد محمد، وألقى الكاتب الصحفى محمد الحلوانى محاضرة عن  الدراما المصرية عبر التاريخ.

جاءت هذه الأمسيات ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي، والمنفذ بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد.

الكاتب المسرحي طارق عمران الشاعرة العراقية نازك الملائكة قصر ثقافة كفر شكر الشعر والنقد والنث حركة الشعر الحر

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