السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يكشف 5 أسباب للعدوان الإسرائيلى على غزة: بيجربوا أسلحتهم الجديدة

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن أسباب الحرب الإسرائيلية السادسة على قطاع غزة، قائلًا إن إسرائيل بدأت تستفز الفلسطينيين من بداية السنة، لجذب انتباه الشارع الإسرائيلي عن مشكلة تطوير القضاء المرفوض من الشارع الإسرائيلي ومن أمريكا.

ولفت خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كون حكومة يمينية متطرفة، وهي قوية أصدرت قانون إصلاح القضاء الإسرائيلي، حيث يعين الكنيست القضاة، ولها حق تعدل أحكام القضاء، ويوجد 3 قضايا فساد، فبمجرد صدور الحكم يقوم الكنيست بإلغائه.

ولفت إلى أن السبب الثاني بعد جذب انتباه الشارع الإسرائيلي، هو أن إسرائيل توفرت لديها معلومات عن قادة المقاومة، وأرادت القضاء على قادة المقاومة ومخازنهم وورشهم، والسبب الثالث هو اختبار قدرة القبة الحديدية بعد تطويرها، حيث منحتها أمريكا 3 مليارات دولار للتطوير، مردفًا: "أمريكا طلبت من إسرائيل منح القبة الحديدية لأوكرانيا، لكن إسرائيل رفضت، حتى لا تخسر روسيا".

وأردف: "مع تطور القبة الحديدية، تحتاج إسرائيل الدخول في حرب لتطور نظم دفاعها، نتنياهو يزعم نجاح القبة الحديدية بنسبة 95% ".

وشكك سمير فرج في تصريحات نتنياهو، بنجاح القبة الحديدية بنسبة 95%، مشيرًا إلى أن النسبة الحقيقية لنجاح الحماية 75%، والدليل وصول المقاومة صواريخ لتل أبيب. 

ولفت إلى أن السبب الرابع، هو اختبار قلاع داود، الذي أسقط صاروخ الفلسطينيين فوق تل أبيب، أمس الأول، منوهًا أن صاروخ قلاع داود الواحد منه يكلف مليون دولار، بينما صواريخ القبة الحديدية تكلف 50 ألف دولار.

ونوه إلى سبب خامس، وهو استنزاف مخزون الجهاد الإسلامي من الصواريخ، حيث أطلق الأخير قرابة 400 صاروخ، كما أن المقاومة تدور نفسها، حيث إن في حرب غزة الخامسة الفلسطينيين صنعوا أنفاقًا وهي أنفاق حول غزة يتحركون فيها بالصواريخ وكل مسافة يعمل فتحة ويضرب، وهو ما تريد إسرائيل اكتشافه من خلال الحرب.

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