بايرن ميونخ يسحق شالكة بسداسية ويواصل تصدر الدورى الألمانى

سحق بايرن ميونخ، نظيره شالكة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الألماني، بخمسة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

وواصل بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة وكذلك الضغط الهجومي على دفاعات شالكة لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد سيطرتهم على المباراة والنتيجة الكبيرة.

وسجل سيرجي جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 50 من عمر المباراة بصناعة من جواو كانسيلو.

واستمرت المحاولات الهجومية لبايرن ميونخ في الشوط الثاني من أجل توسيع فارق الأهداف والتأكيد على النتيجة الكبيرة في المباراة.

وأضاف جنابري ثاني أهدافه ورابع أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 66، ثم أضاف ماتياس تيل الهدف الخامس في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وأكمل نصير مزراوي حفلة أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 14 كرة على المرمى من 23 محاولة، وخرجت 9 كرات من الملعب، فيما لم يسدد شالكة أي كرة على المرمى من 8 محاولات.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح شالكة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد شالكة عند 30 نقطة في المركز الـ16.