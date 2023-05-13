ليدز يونايتد يتعادل مع نيوكاسل يونايتد.. ويصعب مهمته فى الهبوط

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يونايتد رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر يونايتد، الذي يستضيف وولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم بمباراة أخرى في نفس المرحلة.

وبادر ليدز بهز الشباك عن طريق لوك إيلنج في الدقيقة السابعة، وأهدر زميله باتريك بامفورد ضربة جزاء في الدقيقة 28.

وتحصل جونيور فيربو ظهير ليدز على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الأخيرة من

ورد نيوكاسل بهدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 و69، فيما سجل راسموس كريستنسن هدف التعادل لليدز في الدقيقة 79 ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الثامن عشر بجدول المسابقة.

وتستكمل بقية مباريات الجولة مساء اليوم حيث يلعب تشيلسي مع نوتنجهام فوريست، مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون وأخيرًا كريستال بالاس ضد بورنموث.

ويلعب نيوكاسل الخميس المقبل مع برايتون ألبيون في مباراة قوية مؤجلة من البريميرليج، بينما يلعب ليدز مع وست هام.