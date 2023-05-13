وزيرة التضامن: صرف تعويضات أسر ضحايا حادث طريق "الخارجة- أسيوط"

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد من صرف كل التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة- أسيوط» الذي أسفر عن وفاة 18 راكبًا، وإصابة 29 آخرين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم صرف التعويضات المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي، أما المصابون فتم الصرف طبقًا لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر.

وكانت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالوادي الجديد قد قامت بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفي قدرها 10 آلاف جنيه بعد وقوع الحادث مباشرة.

جدير بالذكر أن الحادث قد وقع يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 حينما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق الخارجة- أسيوط، وقد أفادت نتائج التحري بأن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلًا وسيدتين وثلاثة أطفال.