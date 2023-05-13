تعليم مطروح: فوز طالبتين بالمركز الثاني في مسابقة "مناهضة التدخين والمخدرات"

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الطالبتين مريم مسعد عزت توفيق، وأروي طارق حمدي، حققتا المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "مناهضة التدخين والمخدرات" للمرحلة الإعدادية، والتي أجريت تقييماتها المركزية بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية، والتي تشرف عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة.

وهنأ وكيل تعليم مطروح، الطالبتين الفائزتين ومدرسة "العمدة طرام" الإعدادية بنات، وتوجيه عام التربية الاجتماعية والشئون التنفيذية، مثمنًا الإشراف المتميز والإعداد الجيد لتلك المسابقة العلمية، والتي تأتي في إطار اهتمام الوزارة بإعداد جيل واع قادر على تحمل المسؤولية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن هذا العمل يُضاف لسلسلة نجاحات طلاب المحافظة في تحقيق التميز بكل مسابقات الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية مقدمًا الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لدعمه المتواصل للطلاب وحرصه الدائم على تذليل العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.