مياه سوهاج توجه قافلة مائية لقرية البربا بجرجا

نظَّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية البربا بمركز جرجا بسوهاج، والتي يتم تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". وتضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح مجانًا للأهالي. صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل في لقاءات لرواد المساجد بالقرية، وندوات لقادة الرأي بالقرية، ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب، وحملات طرق أبواب، وورش سباكة للسيدات، والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات، واستطلاعات رأي للمواطنين، وسيارة استقبال الشكاوى لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي زيارة ميدانية لعدد ١٠٠ طالب وطالبة من طلاب "من أجل مصر" لمشروع صرف صحي الهجارسة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن مشروع صرف صحي الهجارسة يضم محطة معالجة صرف صحي والحاصلة على شهادة الجودة العالمية في الإدارة الفنية المستدامة TSM، وتبلغ طاقتها التصميمية ٢٥٠٠ متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ ٢٤٠ مليون جنيه، كما يضم المشروع أيضًا شبكات انحدار ومحطتي رفع وخط طرد ومحطة معالجة وغابة شجرية، ويخدم قرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج.