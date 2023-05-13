السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القومى للمرأة" يصدر بطاقات الرقم القومى لـ91 سيدة بقرية الأحمدية فى أسوان

الندوة
الندوة

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، بقيادة الدكتورة هدى مصطفى، مقرر الفرع، ندوة بمقر الفرع. 

واستهدفت الندوة توضيح المعايير الواجب توافرها للتقدم في الفئات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التوجيه الإلكتروني. 

وقدم أصحاب المشروعات عرضًا مختصرًا لكل مشروع، أعقبه التعريف بآلية التجهيز الجيد والمتميز لكل مشروع قبل رفعه على المنصة الإلكترونية لحصد الجوائز المتنوعة. 

وتوازى مع ذلك استكمال فرع المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية محافظ أسوان، حيث تم تنظيم 14 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، استهدفت 700 سيدة داخل 9 قرى بمركزيّ إدفو وكوم أمبو. 

جاء ذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محوريّ التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. 

كما نفذ الفرع أيضًا مأمورية لإصدار الرقم القومي لـ91 سيدة من سيدات قرية الأحمدية التابعة لمركز كوم أمبو.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأهمية عقد الندوات التعريفية والتوضيحية المتعلقة بكيفية التقدم لمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية. 

أسوان الأحمدية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المنصة الالكترونية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق شبين الكوم - طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)