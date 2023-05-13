"القومى للمرأة" يصدر بطاقات الرقم القومى لـ91 سيدة بقرية الأحمدية فى أسوان

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، بقيادة الدكتورة هدى مصطفى، مقرر الفرع، ندوة بمقر الفرع.

واستهدفت الندوة توضيح المعايير الواجب توافرها للتقدم في الفئات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التوجيه الإلكتروني.

وقدم أصحاب المشروعات عرضًا مختصرًا لكل مشروع، أعقبه التعريف بآلية التجهيز الجيد والمتميز لكل مشروع قبل رفعه على المنصة الإلكترونية لحصد الجوائز المتنوعة.

وتوازى مع ذلك استكمال فرع المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية محافظ أسوان، حيث تم تنظيم 14 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، استهدفت 700 سيدة داخل 9 قرى بمركزيّ إدفو وكوم أمبو.

جاء ذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محوريّ التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

كما نفذ الفرع أيضًا مأمورية لإصدار الرقم القومي لـ91 سيدة من سيدات قرية الأحمدية التابعة لمركز كوم أمبو.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأهمية عقد الندوات التعريفية والتوضيحية المتعلقة بكيفية التقدم لمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.