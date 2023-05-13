مصرع ربة منزل على يد نجلها أثناء مشاجرة في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بجرحٍ طعني، إثر قيام نجلها بطعنها بطريق الخطأ أثناء محاولتها فض مشاجرة مع زوج ابنتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة سيدة تدعي "وجيدة.إ.ا.ص"، بجرح طعني وتم نقلها لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وتوفيت متأثرة بإصابتها قبل وصولها المستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.