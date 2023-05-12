الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صبحى يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى

محمد صبحي حارس مرمى
محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إعادة محمد صبحي لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية .

وكان كارلوس أوسوريو، قد منح الفرصة لمحمد عواد فى مواجهة بروكسي بكأس مصر.

كواليس جلسة أوسوريو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول، على هامش التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، مساء غد السبت فى الدوري الممتاز، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين.

وحذر كارلوس أوسوريو، لاعبيه من اللعب بنفس أداء مواجهة كأس مصر الأخيرة أمام بروكسي التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثيه مقابل هدفين.

وشدد المدير الفني على ضرورة اللعب بجدية واحترام المنافس، وهدد أنه سيتم استبعاد أي لاعب لا ينفذ تعليماته داخل الملعب.

وأكد أهمية مباراة الإسماعيلي واللعب بأداء مميز من اجل استعادة الثقة مرة أخرى.

إستاد الإسماعيلي الاسماعيلى التدريبات الجماعية الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو نادي الزمالك

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس والدة "فتاة السلام" لضربها وتعذيبها

النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

إصابة شخصين فى حادث سير ببورسعيد

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

"هندسة الإسكندرية" تُنظم ندوة الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي لمركز التميز للمياه (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر طبية: استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلى شقة سكنية بحى النصر

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة