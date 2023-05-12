محمد صبحى يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إعادة محمد صبحي لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية .

وكان كارلوس أوسوريو، قد منح الفرصة لمحمد عواد فى مواجهة بروكسي بكأس مصر.

كواليس جلسة أوسوريو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول، على هامش التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، مساء غد السبت فى الدوري الممتاز، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين.

وحذر كارلوس أوسوريو، لاعبيه من اللعب بنفس أداء مواجهة كأس مصر الأخيرة أمام بروكسي التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثيه مقابل هدفين.

وشدد المدير الفني على ضرورة اللعب بجدية واحترام المنافس، وهدد أنه سيتم استبعاد أي لاعب لا ينفذ تعليماته داخل الملعب.

وأكد أهمية مباراة الإسماعيلي واللعب بأداء مميز من اجل استعادة الثقة مرة أخرى.