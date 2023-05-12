إزالة 49 حالة إشغال خلال حملة مرافق بغرب أسوان

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بنطاق حى غرب أسفرت عن رفع 49 حالة إشغال، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق، إضافًة إلى غلق وتشميع 5 منشآت تجارية، و4 مقاه ومخبز وذلك بقرارات إدارية لعدم وجود تراخيص نشاط.

وانطلقت الحملة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة.

وتمت مصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، وتم كذلك التعامل مع حالتى بناء بدون ترخيص بنطاق حى شرق، حيث تم إيقاف الأعمال بإحداهما، مع إزالة الحالة الثانية.

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالمدخل الشرقى لكوبرى أسوان الملجم، مع تجميل محيط الميدان، إلى جانب القيام بأعمال النظافة العامة بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب، وعمارات الأوقاف.

وشهدت الحملة إصلاح خط الكهرباء وإنارة الشوارع بقرية رقم 4 بالوحدة المحلية لقروى وادى كركر، مع تنفيذ أعمال التسليك والتطهير لبلوعات الصرف الصحى بالتنسيق مع شبكة المياه والصرف الصحى داخل قرى “1، 2، 3”، علاوة على إصلاح كسر بخط المياه الخاص بمسجد قرية رقم (7) بوادى كركر.