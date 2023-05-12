"التعليم" تصدر التقرير الأسبوعى لنشاط الوزارة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الجمعة ٥ مايو – الخميس ١١ مايو).

ويتضمن ما يلي:

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٩ مايو ٢٠٢٣، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

الأحد ٧ مايو

وزير التربية والتعليم يشارك فى "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳" بالمملكة المتحدة، ويتناول المنتدى عددا من الملفات أبرزها رعاية ثقافة التعلم، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة، تعليم أفضل وأقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم.

ويستعرض برنامج "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳" مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الانظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة بين الأشخاص، والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم، كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، بالإضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، فضلا عن تناول استدامة التعليم، بالإضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.

الاثنين ٨ مايو

وزارة التربية والتعليم تستعرض الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 /2023 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

كما أعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، وعدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، وعدد مواد الامتحانات العملية والتحريرية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات، بالإضافة إلى عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع الاجابة، بجانب عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات، كما استعرضت الوزارة الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام.

الاثنين ٨ مايو ٢٠٢٣

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة الرابعة للمنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بالعاصمة البريطانية لندن التي عقدت تحت عنوان "كيف ينبغي للتعليم أن يطور قدرة شعبه على الصمود".

وأجرى الوزير مداخلة خلال الجلسة، أكد خلالها حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول حول تطوير المنظومة التعليمية، وأن التعليم حق انساني للحياة.. والوزارة تعمل بكافة إمكانياتها علي محور الاتاحة، وأن مدارس التعليم المجتمعي تجربة مصرية هامة تستهدف سد منابع الأمية، كما أكد أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم ومعدل الإنجاب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكاناتها لتحقيق استراتيجية تطوير منظومة التعليم.

والتقى الوزير على هامش مشاركته في المنتدى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي عمران القيب، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير منظومة التعليم.

الإثنين ٨ مايو

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة الخامسة للمنتدى التي عقدت تحت عنوان "كيف يجب أن نوازن بين الامتثال والابتكار والإبداع بين المتعلمين، في إطار مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بلندن.

وقد أجرى الدكتور رضا حجازي مداخلة خلال الجلسة، وأكد أن مصر تضع تطوير المناهج التعليمية على رأس أولوياتها، وأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتناهية الصغر والهندسة الوراثية ستغير شكل العالم ووظائف المستقبل، وأن التعليم تطور لينتقل من الحفظ والتلقين إلى الابتكار والابداع وانتاج المعرفة، بالإضافة إلى أنه يجب دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمي ولا تقدم التكنولوجيا منفصلة لمراعاة أنسنة التعليم، كما أكد أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تجربة مصرية رائدة.

وعلى هامش الجلسة، التقى الدكتور رضا حجازي مع جيليان كيغان وزيرة التعليم البريطاني، واندرو ميتشل وزير الدولة البريطاني بوزارة الخارجية والتنمية الدولية والكومنولث وأيضا بايولا بوني- فيس وزير الدولة الكاميروني المسئول عن تدريب المعلمين لدى وزارة التعليم الثانوي، ومحمد على البوغديري وزير التربية التونسي.

الإثنين ٨ مايو

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظيره عبدالحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية بالجزائر، وذلك على هامش مشاركته للمنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بالعاصمة البريطانية لندن، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير أن مصر تركز على بناء الإنسان المصرى وتطوير التعليم من خلال التنسيق المتكامل بين مختلف الوزارات، واستعرض الدكتور رضا حجازى خلال اللقاء أهم ملامح تطوير التعليم فى مصر.

الثلاثاء ٩ مايو

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة السادسة للمنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بالعاصمة البريطانية لندن والتي عقدت تحت عنوان "الخطوات التى يمكن اتخاذها لتطوير القيادة فى التعليم على كل المستويات".

وأكد خلال مداخلة له أثناء الجلسة، أن الدولة المصرية اتخذت نهجًا جديدًا في الإعداد لقيادات شابة قادرة على قيادة عجلة التقدم، وأن المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة بداية تحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس، وأن الوزارة وضعت منظومة متابعة دقيقة وفعالة لضمان استدامة نجاح منظومة التعليم.

وعلى هامش الجلسة، التقى الدكتور رضا حجازي عددا من القيادات والوزراء المشاركين في المنتدى من بينهم المفوض الملكي البريطاني التجاري لإفريقيا جون همفري.

الثلاثاء ٩ مايو

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور عزمي محمود محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة الأردن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المنظومة التعليمية، وذلك على هامش "المنتدى العالمي للتعليم 2023" المنعقد في لندن خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ مايو.

واستعرض الدكتور رضا حجازي جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، كما استعرض الوزير جهود الوزارة في عدد من المحاور لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية.

الأربعاء ١٠ مايو

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى "منتدى وزراء التعليم في إفريقيا"، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك على هامش المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣.

وأكد أن مصر تلعب دورا هاما في دعم استراتيجيات التعليم بالدول الإفريقية الشقيقة، وأن وزارة التربية والتعليم المصرية تستهدف تحقيق التعلم المنتج للمعرفة والإبداع والتفكير بما يساهم فى بناء الشخصية المصرية وامتلاكها المهارات التي تتماشى مع متغيرات العصر.

كما أكد أن وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية، كما نحرص على تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات بكافة أنحاء الجمهورية.

الأربعاء ١٠ مايو

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "تولجيت" بالعاصمة البريطانية لندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في "المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣". وأكد الدكتور رضا حجازي أن التجربة المصرية في مدارس الدمج تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة.

الأربعاء ١٠ مايو

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم.

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، بمركز تدريب التنمية المهنية للمعلمين بمدرسة سراى القبة الاعدادية بنات.

وأكد الوزير أن التعليم يمثل قضية أمن قومي وعلى رأس أولويات الدولة المصرية، وأن تطوير المنظومة التعليمية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وأن المعلم أحد أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية

كما أكد أن رؤية الوزارة للمستقبل ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف متجددة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، وأن اختيار المعلمين الجدد وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم المهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية المختلفة، مشيرا إلى أن إجراءات تعيين المعلمين الجدد تضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار.