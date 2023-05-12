الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق امتحانات النقل بالثانوية فى 89 مدرسة ببنى سويف غدًا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولي قطاع التعليم، التجهيزات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية؛ استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالثانوي العام 2022 /2023، التي تنطلق غداً السبت 13 مايو بالصف الأول، بالتزامن مع امتحانات الصف الثاني، وتبدأ بعد غد في 89 مدرسة ثانوي بإجمالي 32 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني.

وأكد محافظ بني سويف أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأوضح محمد عبدالتواب، وكيل التعليم، بأن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة، تبدأ غداً السبت بأداء طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي اللغة العربية "فترة أولى" واللغة الأجنبية الثانية "فترة ثانية"، وعددهم 16 ألف و588 طالباً وطالبة "نظامي وخدمات" وتختتم يوم الاثنين 22 من نفس الشهر فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي بعد غد "الأحد" بمادة اللغة العربية، وتنتهى يوم الثلاثاء 23 الشهر الجاري، بإجمالي 15 ألفا و772 طالباً وطالبة. 

وأضاف وكيل الوزارة قائلاً: إن الامتحان وبحسب التعليمات والقرارات الوزارية سيكون على مستوى الإدارة من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات على أن تشمل الورقة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ الكترونيًا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأوضح أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، في حين  يتم الامتحان "ورقيا بنظام البوكلت في كل المواد"، وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل.

ووجه وكيل الوزارة بتضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل أقصى الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة، والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية، وغرف عمليات الإدارات؛ لتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

وأشار إلى تكليفاته بإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حجرة الكنترول، بالإضافة إلى منع دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين والمراقبين، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان لضمان انضباط اللجان، مناشداً الطلاب والطالبات بالانضباط والالتزام بتعليمات الامتحان؛ لضمان أداء الامتحان في أجواء سلسة وإيجابية دون مشاكل.

التطوير التكنولوجي الثانوية العامة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القومي للامتحانات الكثافات الطلابية المركز القومى للامتحانات

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