زيادة 30 لـ 40%.. تجار يوضحون أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا طفيفا في عدد من الأنواع، حيث تراوح سعر السمك ما بين 70 و 80 جنيها للكيلو الواحد، تراوح سعر سمك المكرونة السويسي ما بين 60 وصولا لـ120 جنيها للكيلو الواحد، السمك البوري تراوح ما بين 75 و 80 جنيها للكيلو الواحد، السمك الفيليه تراوح سعره ما بين 50 لـ 200 جنيها للكيلو الواحد.

ورصدت "الدستور" أسعار الأسماك بالأسواق وحجم الإقبال عليها وآراء التجار حول ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

قالت رحمة إحدى بائعات الأسماك بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك ارتفاع في الأسعار الأسماك على مدار الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم والذي كان يعاني فيه التجار في حالة ركود شديدة نظرا لضعف الإقبال وتعطل حركة البيع والشراء كونه من الأكلات التي يضعف الإقبال عليها خلال شهر رمضان، إلا أنه خلال عيد الفطر بدأ الإقبال يتزايد تدريجيا ومع تزايد الإقبال بدأت الأسعار ترتفع تدريجيا.

ومن جانبها؛ أوضح ماهر أحد تجار الأسماك بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الأسماك ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها شهدت ارتفاعا جديدا خلال الأيام الجارية، حيث أن سعر السمك ما بين 70 و 80 جنيها للكيلو الواحد، تراوح سعر سمك المكرونة السويسي ما بين 60 وصولا لـ 120 جنيها للكيلو الواحد، السمك البوري تراوح ما بين 75 و 80 جنيها للكيلو الواحد، السمك الفيليه تراوح سعره ما بين 50 لـ 200 جنيها للكيلو الواحد، السبيط تراوح ما بين 150 لـ 260 جنيها، الكابوريا تراوح سعرها ما بين 50 لـ 200 جنيها للكيلو الواحد، أما الجمبري فيبدأ سعره من 90 وصولا لـ300 جنيها في الكيلو الواحد.

أضاف طاهر أحد تجار الأسماك بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية جاء نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع سعر المواصلات، بالإضافة إلى تزايد الإقبال وعودة المواطنين لشراء الأسماك بكثرة خلال الفترة الحالية خاصة بموسم عيد الفطر المبارك وفي الطبيعي أن زيادة الطلب تؤدي لرفع الأسعار.