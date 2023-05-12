استرداد 51 فدانًا و23 قيراطًا ضمن أعمال الموجة الـ 21 بقنا

صرّح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد من التعديات بالزراعة والمباني على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال محافظ قنا، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتًا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 14 ألفًا و 178 مترًا، و50 حالة تعدٍ بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانًا و23 قيراطًا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدٍ بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و17 قيراطًا

وأضاف «الداودي»، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.