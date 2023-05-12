"ربي اغفر له وارحمه".. أدعية للمتوفي يوم الجمعة 12 مايو 2023

ادعية للمتوفي يوم الجمعة 12 مايو 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها كل أسبوع من قبل المسلمين والأمهات.

ويزداد البحث كل أسبوع لقراءة أدعية للمتوفي يوم الجمعة التي تعتبر بمثابة عمل صالح يصل للميت بعد وفاته، لذلك يرصد لكم “الدستور” في تقريره الأسبوعي أبرز الأدعية للمتوفي في يوم الجمعة وإليكم التفاصيل:

ادعية للمتوفي يوم الجمعة 12 مايو 2023

ربي اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للعمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك صلّى الله عليه وسلم.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا من الذنوب إلا غفرته لنا، ولا عيبًا من العُيُوب إلا سترته يا رب العالمين.

اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال، اللهم إنه نَزل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه.