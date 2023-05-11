أسامة السعيد: مصر مركز مهم لإعادة استقرار السودان

تحدث الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، عن عقد قمة مرتقبة في القاهرة من أجل حل الأزمة السودانية، قائلًا: إن القاهرة في قلب الجهود الإقليمية والدولية لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السودان.

وأضاف السعيد خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لديها علاقات وثيقة للغاية مع كل الأطراف الفاعلة في السودان، مشيرًا إلى أن مصر تم اختيارها عضوًا في الهيئة الثلاثية التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية العرب؛ للتواصل مع الأطراف المعنية في السودان.

وتابع: "هذه القمة تعد إضافة جديدة للجهود التي تقوم بها مصر من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق".. مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيرًا لإنهاء الصراع بالسودان.

واستكمل: "وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالات هاتفية مكثفة سواء مع الفريق البرهان أو قائد الدعم السريع، بالإضافة إلى اتصالات مع عدد من العواصم العربية والإفريقية لحل الأزمة".

وأكد أن كل تلك الجهود تشير إلى أن مصر محور مهم، ومركز مهم جدًا في الجهود الإقليمية والدولية؛ لإعادة الاستقرار مجددًا إلى السودان.

واستكمل: "الهدف الأساسي للحوار المرتقب بالقاهرة هو وضع إطار لوقف إطلاق النار بالسودان بشكل مستدام، بالإضافة إلى ألا تكون هناك خروقات للهدنة بالسودان وحماية المدنيين السودانيين، وتوفير مسارات آمنة لهم".