مصر تشارك فى «الترويج للصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعى»

تشارك مصر متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بوزارة الثقافة، في الندوة الافتراضية حول «الترويج للصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي»، بمناسبة تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين.

عقدت المجموعة الثقافية بوزارة الثقافة الهندية تحت مظلة الرئاسة الهندية سلسلة من الندوات الافتراضية كان من بينها الندوة الثالثة في التاسع عشر من إبريل و التي حملت عنوان "النهوض بالصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي".

وقد شاركت مصر للمرة الثالثة في سلسلة الندوات، بالإضافة إلى بعض وفود الدول والمنظمات المعنية في هذا الشأن جنبا الي جنب مع الخبراء ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

وفي هذا الصدد، أشارت رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الدكتورة إيمان نجم إلى أن القطاع تلقي دعوة للمشاركة في الحوار والمناقشات في الندوة المشار إليها التي بحثت أهم التحديات التي تواجه الصناعات الثقافية الإبداعية وأهم المستجدات علي الساحة الدولية وكذلك الفرص المتاحة أمام هذه الصناعات التي تساهم بنحو ٣٫١% من إجمالي الناتج العالمي، كما أضافت أن هناك فرصة لهذه الصناعات أن تنمو وتزيد من مساهمتها المستدامة في الاقتصاد إذا تم تذليل جميع المعوقات أمامها.

كما أكدت مستشارة وزارة الثقافة المصرية للتراث غير المادى الدكتورة نهلة إمام أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة تولي للصناعات الثقافية اهتماما كبيرا كونها صناعات تساهم في الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للشباب، كما أنها تحافظ وتحمي التراث الثقافي وتعكس التنوع الثقافي الذي تشتهر به مصر.

يذكر أن وزارة الثقافة الهندية تعاونت مع منظمة اليونسكو كشريك معرفي في تنظيم واستضافة هذه الندوة، أما إدارة المناقشات خلال الجلسات الثلاث للندوة فكانت من مهمة أعضاء من منظمات دولية ثلاث هي: منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.