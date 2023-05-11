الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غرام FAKE.. كيف زيفت نتفليكس أشهر قصص الحب في التاريخ؟

كليوباترا
كليوباترا

واصلت "نتفليكس" محاولة تزييف تاريخ أحد أهم فترات مصر القديمة وكليوباترا آخر ملوك مصر الفرعونية، فخلال الدراما الوثائقية صورت المنصة الأمريكية أن العلاقة التي جمعت كليوباترا بالقائد الروماني مارك أنطوني كانت مصلحة سياسية، على عكس كتب التاريخ اليونانية والرومانية والمصرية التي أكدت أن علاقة الحب الكبيرة التي جمعت كليوباترا بمارك أنطوني تبعها اشتراكهم في الحياة السياسية وليس العكس، ما جعل قصة حبهما من الأشهر والأكبر في التاريخ.

مشاهد وإيحاءات

اعتمدت نتفليكس في الحلقة الثالثة على مشاهد الحب والعلاقة الجسدية بين كليوباترا ومارك أنطوني في خطوة قد يكون الغرض منها هو جذب المشاهدات ليس أكثر.

وخلال الحلقة الثالثة، كشفت المنصة عن ولادة كليوباترا لتوأم من مارك أنطوني وبنفس الخطأ التاريخي فهم من أصحاب البشرة السمراء والسمات الإفريقية متجاهلين العرق الأقوى لمارك أنطوني الروماني وأصول كليوباترا اليونانية.

وحول الإنجازات الكبرى لكليوباترا وحكمها المزدهر لمصر، لم تركز المنصة على الأمر كثيرًا، واكتفت برأي كاتب العمل المصري إسلام عيسى والذي أكد أن مصر ازدهرت في عصر كليوباترا عندما هجرها مارك أنطوني.

وصورت المنصة أيضًا أن مارك أنطوني لم يكن يحمل مشاعر تجاه كليوباترا بعد هجره له لما يقرب من 3 سنوات، وأنه عاد لها فقط من أجل مساعدته للفوز شرقًا على مملكة الفرس.

خطأ آخر وقعت فيه المنصة، عندما أكدت في بداية الحلقة أن كليوباترا أنجبت من أنطوني 3 أبناء من الذكور ثم عادت وظهرت مع اثنين، فقط، صبي وفتاة ببشرة فاتحة نسبيًا وهو ما يتناقض مع ما تم الإعلان عنه في بداية الحلقة.

وتجاهلت الحلقة الثالثة أيضًا إنجازات وانتصارات كليوباترا في الخارج وركزت على الأخطاء التي وقعت فيها وكارثة تحالفها مع مارك أنطوني.

كليوباترا نيتفليكس التاريخ الدراما الوثائقية الحب غرام أسطوري

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