توابع قرار الإعفاء من الجمارك.. خبراء: خفض الأسعار وزيادة المعروض

علق خبراء اقتصاد على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر.

وقال خبراء بشعبة الذهب بالغرف التجارية إن قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم جاء في التوقيت المناسب وسيؤدي إلى دخول كميات مناسبة من خام الذهب.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت توقفا تاما لعمليات استيراد الذهب لعدم توافر العملة الدولارية وتوجيه اهتمام الدولة للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية وقطع غيار الضرورية للصناعة.

وتوقع الخبراء نجاح المبادرة في توفير جزء كبير من الذهب مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار وزيادة كمية المعروض واستقرار عمليات البيع والشراء، موضحين أن المصريين اشتروا ٧ أطنان من الذهب خلال الفترة الماضية معظمها في هيئة الجنيهات الذهب والسبائك.

قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة، إن قرار الحكومة جاء استجابة سريعة لمطالب أطراف منظومة صناعة الذهب سواء كانت تجار أو صناع وورش ومحلات الذهب بعد ارتفاع حجم الطلب على الذهب مقابل قلة المعروض بعد وقف عمليات استيراد الذهب مشيرا إلى أن القرار سيؤثر إيجابيا على خفض أسعار الذهب.

وأوضح أن الإقبال كبير وغير مسبوق على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية، أثر على المعروض من الذهب ما أدى إلى زيادة في حجم الطلب مقابل العرض وبهذا القرار سيتم تحجيم الأزمة والوصول بهذه الصناعة إلى استقرار في أسعار الذهب.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن القرارسوف يساهم في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق.

وأضاف مغربي، أنه سيتم مناقشات بين وزارة التموين ووزارة المالية والشعبة وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هذا القرار سوف يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب وسوف يساهم في خفض أسعار السوق المحلي وتقاربها من الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن هذا القرار سوف يساهم في الخفض التدريجي لأسعار الذهب في السوق المحلي، لافتا إلى أن هذا القرار محدد لمدة 6 أشهر وهو لفترة حتى استقرار السوق.

وأكد أن القرار بالسماح بدخول الذهب يساهم في تهدئة الأسواق حيث سيعمل على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق، مشيرا إلى أن سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج أرخص مقارنة مع سعر السبيكة المصرية .