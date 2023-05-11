"التموين": استلام 1.9 مليون طن قمح محلي حتى الآن من المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو مليون و900 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الخميس.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وتواصل مديريات التموين على مستوى الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل إردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية.