قبل قمة الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يتفوق على إشبيلية في تاريخ المواجهات

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين ناديي يوفنتوس الإيطالي وإشبيلية الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إشبيلية الإسباني، على ملعب "أليانز استاديوم"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات يوفنتوس وإشبيلية قبل قمة الدوري الأوروبي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات يوفنتوس وإشبيلية قبل القمة المرتقبة في الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الخامسة في تاريخ مواجهات يوفنتوس وإشبيلية.

- والتقى الفريقان في أربع مباريات من قبل، وجميعهم في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق خلالهم يوفنتوس الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد لفريق إشبيلية، ومثله تعادل واحد.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو يوفنتوس 5 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين من لاعبي إشبيلية.

مشوار يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي

- وكان فريق يوفنتوس، تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 5-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.