الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الخزانة الأمريكية: عجزنا عن سداد الديون يؤدي لكارثة اقتصادية

الاقتصاد الإمريكي
الاقتصاد الإمريكي

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيشكل خطرًا على قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من المخاطر الراهنة لا يزال الاقتصاد العالمي في مكان أفضل من المتوقع قبل 6 أشهر، بحسب بيان عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزيرة الخزانة: "إننا نعمل مع دول مجموعة السبع على تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء سلاسل التوريد الموثوقة، وعلى الكونجرس رفع سقف الديون"، وحذرت: "عجزنا عن السداد قد يؤدي لكارثة اقتصادية ومالية".

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