"التموين": لا ضريبة قيمة مضافة على الجنيهات الذهب والسبائك الواردة من الخارج

مساعد اول وزير التموين: الجنيهات والسبائك الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة.. تطبق فقط على المشغولات الذهبية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن الجنيهات الذهب والسبائك الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من المصنعية تطبق فقط على المشغولات الذهبية.

وأكد مساعد وزير التموين، في مؤتمر صحفي، أن سعر جرام الذهب سيشهد انخفاضًا كبيرًا نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء الواردات من الذهب مع المصريين من الخارج من الجمارك والرسوم، مقارنة بسعر الجرام في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى عدم إمكانية اتخاذ قرارًا حكوميًا بتحديد مصنعية الذهب في مصر، لافتًا إلى أن المصنعية تخضع لمبدأ العرض والطلب ويحددها التاجر ويختار المواطن الشراء من المصنعية المناسبة له.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في زيادة سعر جرام الذهب مؤخرًا، كان بسبب الإقبال الهائل على الشراء مما أدى الى ضعف المعروض في السوق، موضحًا: أنه مع تطبيق قرار رئيس الوزراء اليوم، بإعفاء الذهب الوارد من الخارج سنشهد انخفاضا كبيرا في أسعارالذهب قريبا جدًا.