التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إشبيلية الإسباني، على ملعب "أليانز استاديوم"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - دانييلي روجاني - أليكس ساندرو.

خط وسط الملعب: خوان كوادرادو - نيكولو فاجيولي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - صامويل إلينج.

في خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - أركاديوش ميلي.

تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس- بادي- ماركاو- أكونا.

خط وسط الملعب: جوديل- فيرناندو- أوكامبوس- راكيتيتش.

في خط الهجوم: إيريك لاميلا- يوسف النصيري.

مشوار يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي

- وكان فريق يوفنتوس، تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 5-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.