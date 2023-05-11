مكتبة الإسكندرية تقيم معرض "نقوش معاصرة" ببيت السناري بالقاهرة

يقيم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع بيت السناري بالقاهرة، معرضًا فنيًّا بعنوان "نقوش معاصرة"، وذلك في الفترة من14 إلى 21 مايو 2023، ببيت السناري بالسيدة زينب في القاهرة.

يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 14 مايو، بحضور الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة فوق العادة للثقافة لدى الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والديبلوماسية.

يشمل المعرض 24 عملاً فنيًّا راقيًّا تجمع بين الرؤية التشكيلية وجماليات الحرف سواء كان منقوشًا أو مكتوبًا، إذ يضم المعرض لوحات خطية وأعمال خزفية وتشكيلات رخامية تتنوع فيها الرؤي الفنية بين الحداثة والأصالة.. بين المعاصرة والمحافظة على الموروث.. وأخيرًا التطوير وهو السمة الرئيسية لأعمال المعرض.

يشارك في المعرض عدد من الفنانين العرب والأجانب المعاصرين، ويتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية لأربعة من الفنانين التشكيليين من كل مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وتشارك في المعرض الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهي فنانة تشكيلية وكاتبة ومنتجة أفلام، وهي سفيرة فوق العادة للثقافة لدى الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، وواحدة من رواد العمل الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصدت الفنانة العديد من الجوائز المحلية والعالمية مثل: جائزة المرأة العربية لعام 2015،وجائزة مهرجان العين السينمائي عام 2021.

كما يشارك في المعرض الفنانة أنتونيلا ليوني وهي فنانة إيطالية تقيم في القاهرة، حاصلة على دبلوم دراسات عليا في الفن الآسيوي وفنون العالم الإسلامي من جامعة هولواي بلندن والمتحف البريطاني، وماجستير في الفنون الجميلة للرسم الصيني في ميلانو، ودبلوم في فن الخط العربي والزخارف بأكاديمية الخليل أغا بالقاهرة.

ويشارك من مصر اثنين من الفنانين هما: الفنانة هبة حلمي وهي فنانة تشكيلية مصرية، ومصممة جرافيك وخزافة، ونظمت الفنانة العديد من المعارض لأعمالها الفنية بمصر، كما شاركت في العديد من المعارض الفنية الدولية في بريطانيا والنمسا، وقامت الفنانة بتأليف كتاب "جوايا شهيد- فن شارع الثورة المصرية"، ورواية بعنوان "بنت الحقيبة".

وأخيرًا يشارك الفنان إسماعيل عبده من مصر بعدد من اللوحات الحروفية، وهو فنان تشكيلي مصري، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة الأزهر، وهو عضو في النقابة العامة للخطاطين المصريين، واللجنة العليا لملتقى القاهرة لفن الخط العربي،وينتمي الفنان إسماعيل عبدو إلى مدرسة التشكيل والتطوير مع الحفاظ على الأصولية ذات الموضوعية في إطار الرؤية الجمالية المجمع عليها.