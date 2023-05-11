الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: توريد 26 ألفا و416 طن قمح منذ بدء الموسم

الأقماح
الأقماح

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 26 ألفا و416 طنا، منذ بدء موسم توريد القمح يوم 23 أبريل الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وأصدر المحافظ توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.

 

 

اهتمام الدولة الأقماح المحلية الأقماح التنمية الشاملة الجهات المعنية الحميد الحضري بديوان عام المحافظة

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