جامعة سوهاج تواصل تنفيذ الزيارات الطلابية لتفقد المشروعات التنموية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية الطلابية لتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، زيارة ميدانية لتفقد السوق الحضري بمدينة ناصر، ومشروع تطوير نفق العروبة، وأيضاً مشروع محطة معالجة المياه الثلاثية بالهجارسة بجوار مقر الجامعة الجديد، وكذلك زيارة نادي المحليات.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إنه تم تنفيذ الزيارات الميدانية تفعيلاََ لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توعية شباب الجامعات بالجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضاً فى إطار مبادرة «من حقك تعرف» والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وللتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مدى حرص إدارة الجامعة تنظيم تلك الزيارات الميدانية، والتى تسهم فى تشكيل وعي الشباب وتعريفهم بالطفرة التنموية والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى نقل الصورة الحقيقية عن المشروعات والتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الإنتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها.

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن الوفد الطلابي توجه لزيارة السوق الحضري بمدينة ناصر، ومشروع تطوير نفق العروبة، كما توجه لتفقد محطة معالجة المياه الثلاثية بالهجارسة بجوار مقر الجامعة الجديد، وأيضاً زيارة نادي المحليات، مضيفاً أن الزيارات الميدانية تتم تحت إشراف اللجنة المنظمة وتضم الدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم السابق، والدكتور أحمد محمد عبد الحكيم مدرس الفيزياء بكلية العلوم، ومحمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.