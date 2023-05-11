مساعد وزير التموين: إعفاء الواردات من الجمارك يُعيد الاستقرار إلى سوق الذهب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين، إن أسعار الذهب لن تزيد عن المعدلات الحالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على إحداث توازن سعري عند تطبيقه.

ولفت "عشماوي"، في تصريحات له، إلى أن وزارة التموين تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحًا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج.

ونوه بأن توقيت تطبيق القرار يأتي مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج، لافتًا إلى أنه من حقهم إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعًا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الإمارات والسعودية.

وأشار إلى أن مشروع القرار الحكومي ستتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، منوهًا بأن السوق المحلية تضم 3 آلاف منفذ بيع للذهب سواء كان ورشة أو محل بيع، داعيًا المصريين في الخارج لعدم شراء الذهب وجلبه للسوق المحلية حاليًا إلّا بعد تطبيق القرار.

وكشف عن الانتهاء من تصميم مدينة الذهب العالمية، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية، وسيتم الإعلان عن البدء في الخطوات التنفيذية والإنشاءات بعد موافقة رئيس الجمهورية.