الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد وزير التموين: إعفاء الواردات من الجمارك يُعيد الاستقرار إلى سوق الذهب

عشماوي
عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين، إن أسعار الذهب لن تزيد عن المعدلات الحالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على إحداث توازن سعري عند تطبيقه.

ولفت "عشماوي"، في تصريحات له، إلى أن وزارة التموين تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحًا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج.

ونوه بأن توقيت تطبيق القرار يأتي مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج، لافتًا إلى أنه من حقهم إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعًا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الإمارات والسعودية.
وأشار إلى أن مشروع القرار الحكومي ستتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، منوهًا بأن السوق المحلية تضم  3 آلاف منفذ بيع للذهب سواء كان ورشة أو محل بيع، داعيًا المصريين في الخارج لعدم شراء الذهب وجلبه للسوق المحلية حاليًا إلّا بعد تطبيق القرار.

وكشف عن الانتهاء من تصميم مدينة الذهب العالمية، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية، وسيتم الإعلان عن البدء في الخطوات التنفيذية والإنشاءات بعد موافقة رئيس الجمهورية.

أصحاب البطاقات أسعار اللحوم أسعار الذهب استمرار الحرب الدكتور إبراهيم عشماوى اللحوم والدواجن القيمة المضافة القادمين من الخارج الفترة المقبلة المضاربات المصريين في الخارج المصريين بالخارج الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة 2024

الأكثر قراءة

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة بالقطامية

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

الرادارات الحديثة تلتقط 1205 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

التصريح بدفن جثة فتاة لقت مصرعها بعد تناول جرعة هيروين زائدة بالأزبكية

اليوم.. قرعة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023

أذكار الصباح اليوم الخميس 11-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة