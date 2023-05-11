تكريم صناع مسلسلى "حضرة العمدة" و"عملة نادرة" بصندوق التنمية الثقافية

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل لتكريم صناع ونجوم مسلسلات قدمت محتوى جاد ورسائل وقيم إنسانية واستطاع أن يجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور المشاهدين خلال شهر رمضان الماضى.

ويعقد اللقاء في مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأويرا المصرية بأرض الجزيرة، وذلك فى إطار خطة صندوق التنمية الثقافية لتكريم المبدعين ودعم الفن والتنوع.



صرح بذلك دكتور هانى أبو الحسن رئيس الصندوق، وأضاف إن أولى الندوات التى يديرها الناقد الكبير طارق الشناوى، وتقدمها الإعلامية جومانة ماهر، مخصصة لتكريم مبدعي مسلسلى " حضرة العمدة" ، و"عملة نادرة "، وذلك لإبراز قيمهما الإيجابية وجوانبهما الإبداعية والفنية التي جعلتهما يحظيان بتقدير النقاد، ومن المقرر تكريم كل من: المخرج عادل أديب، الكاتب إبراهيم عيسى، الفنانة روبى، الفنان محمد محمود عبد العزيز، المنتجين ريمون مقار، وشادى مقار من أسرة مسلسل "حضرة العمدة"، ومن أسرة مسلسل "عملة نادرة" يتم تكريم الكاتب والسيناريست دكتور مدحت العدل، المخرج محمد جمال العدل، والمنتج جمال العدل.

ــ نور إسكندرية في مركز الحرية للإبداع

في سياق متصل، يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة “نور إسكندرية” للموسيقي العربية.

ويتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة ومنتقاة من أعذب الأغنيات في زمن الفن الجميل.

ــ “ساعة عصاري” بمركز جمال عبد الناصر الثقافي

كما يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أولى لقاءات “البيت” الشهرية، وذلك في فى السادسة مساء اليوم أيضا، ويتضمن اللقاء الذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "ساعة عصاري بين النص والشاشة "، مناقشة الفيلم الروائي القصير "ساعة عصاري" إخراج شريف البنداري بطولة الفنان الراحل صلاح مرعى، الفنان باسم سمرة، وسهام عبد السلام ، كما يناقش نص "آخر النهار" ضمن المجموعة القصصية "حجرتان وصالة" للكاتب الكبير الراحل ابراهيم أصلان المأخوذ عنه قصة الفيلم.

ــ كيرة والجن في سينما الهناجر

وفي الثامنة مساء اليوم أيضا، تحتضن سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأويرا المصرية بزرض الجزيرة، عرض للفيلم الروائي الطويل “كيرة والجن”، ويعقب العرض ندوة حول الفيلم ومناقشته مع الحضور.

وفي الثامنة مساء، تواصل الفرقة القومية للفنون الشعبية، تقديم عروضها بمركز إبداع قبة الغوري بالحسين.

كما يتواصل العرض المسرحي “جوه الصندوق”، بمركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز، وذلك في الثامنة مساء اليوم.