مجدى مرشد يوضح الفرق بين القائمة المطلقة وبين النسبية فى انتخابات النواب

أوضح الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، الفرق بين القائمة المطلقة أو الفردي وبين القائمة النسبية في انتخابات مجلس النواب، قائلًا: "إننا على أعتاب جمهورية جديدة، نريد إنسان جديد وناخب جديد، ومرشح جديد".

وأضاف مجدي مرشد خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك فرق بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة، لافتاً إلى أن القائمة المطلقة والفردي هي الأسوأ على الإطلاق، لأنهما من أسوأ نظام الانتخابات، لأنها تتبع ما يسمى بالنظام الأغلبي، فعلى سبيل المثال أخذ 49% من أصوات الناخبين، ولا يمثلني واحد، بينما من أخذ 50% وواحد تم تمثيله بكله، وبالتالي هناك ظلم لأصوات الناخبين.

وأوضح أن القائمة النسبية هي التي تتبع نظام انتخابي يسمى "النظام النسبي" ، وهي أنك تحصد النسبة التي أخذتها كأصوات ، فعلى سبيل المثال 20% من الناخبين اختاروا المصريين الأحرار، و10% اختاروا حزب المؤتمر وبالتالي يمثل بـ 10% ، و10% اختاروا حزب الاتحاد وبالتالي يمثل بـ 10%، وبالتالي لا يوجد صوت ذهب هباءً.