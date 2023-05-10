الشوط الأول.. إنتر يتقدم على ميلان بهدفين في دوري أبطال أوروبا

أنهى فريق إنتر ميلان الشوط الأول من مباراته أمام جاره وغريمه إي سي ميلان بالتقدم بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم إدين دجيكو لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف هنريك مختاريان الهدف الثاني لصالح النيراتزوري في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

جاء الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 8 عن طريق إدين دجيكو بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها هاكان تشالهان أوجلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إدين دجيكو بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

أضاف هنريك مختاريان الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من ديماركو وضعت هنريك مخيتاريان في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

في الدقيقة 15 تسديدة صاروخية من هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

ساندرو تونالي لاعب ميلان حاول المرور على حدود منطقة جزاء إنتر ولكنه سقط في كرة مشتركة مع الدفاع وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

في الدقيقة 35 تسديدة من فيديريكو ديماركو لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع ميلان ووصلت إلى دينزل دومفريز داخل منطقة الجزاء فسدد على الطاير كرة مرت بعيدة عن المرمى.