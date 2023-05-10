رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المعارض السنوية لكلية التربية النوعية.

وتضمنت المعرض السنوي لقسم التربية الفنية لطلاب الفرقة الأولي، ومعرض العمق الخطي لطلاب الفرقة الثانية، ومعرض الخامات المستحدثه والمعدن للفرقة الرابعه، ومعرض إسلاميات (الكتلة والفراغ) لطلاب الفرقة الثانية، ومعرض الصحافة والاذاعه والتلفزيون والمسرح المدرسي لطلاب الفرقة الثالثه والرابعه، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي.

حضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أمانى شاكر عميد كلية التربية النوعية، والدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الاخري، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلاب، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأكد “دسوقى” على اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة.

وأشار الي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدراتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

وأضاف: “نهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل”.

كما تضمن المعرض السنوى افتتاح معرض الصحافة والاذاعه والتلفزيون والمسرح المدرسي وتناول اعمال الطلاب فى مقرر التدريب الميدانى والمشروع الفنى لطلاب الفرقة الثالثه والرابعه ، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي، تناول مجموعة من الأعمال التي تم تنفيذها من خلال المقررات الدراسية بالفصل الدراسي الثاني، كما تم عرض ديفليه لملابس الاطفال.

وتضمن معرض قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الالي، مجموعة من الوسائل التعليمية لمقررات التصوير الفوتوغرافي وتكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة وانتاج اللوحات التعليمية ومشروعات التخرج في الذكاء الاصطناعي.