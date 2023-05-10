الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهجرة تستعرض الجهود تجاه الجالية المصرية بالسودان باجتماع "الشئون الإفريقية" بالنواب

مجلس النواب
مجلس النواب

شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، لاستعراض جهود الدولة المصرية تجاه الجالية المصرية في السودان منذ اندلاع الأزمة السودانية، وخطط وزارة الهجرة للتعامل مع الأزمة المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

شارك في الاجتماع كل من النواب: الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة، الدكتورة رشا سعيد أمين سر اللجنة، النائب محمد صادق الوليلي، النائب أشرف أبوالفضل والنائب عبدالحميد بدوي.

من جانبه، حرص السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، على التأكيد على أهمية استقرار السودان والحفاظ على مقدراته والتعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأنًا داخليًا، مع ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

واستعرض مساعد وزيرة الهجرة الجهود المبذولة من وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، حيث نجحت الدولة المصرية في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري، كما ضاعفت الدولة المصرية أعداد العاملين بالجوازات ووزارة النقل بميناءي أرقين وقسطل لاستيعاب الأعداد من الوافدين على مدار الساعة، وحرصت على توفير عشرات الحافلات لنقل القادمين مجانًا إلى القاهرة لتتسنى لهم العودة إلى منازلهم.

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أن وزارة الصحة أيضًا أقامت عيادات متنقلة في المنافذ وعملت على توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر.

لسفير عمرو عباس وزيرة الهجرة مجلس النواب لجنة الشئون الافريقية السودان

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