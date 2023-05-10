المنتخب الأوليمبى يعسكر 12 يونيو المقبل وبركات وميكالى يستعرضان برنامج المرحلة المقبلة

عقد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم اجتماعًا مهمًّا، الأربعاء، بحضور محمد بركات، عضو مجلس الإدارة، المشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالى المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة المقبلة؛ استعدادًا للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حضر الاجتماع تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد وليوناردو، مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري وبيدور جواو محلل الأداء والمترجم خالد سرحان.

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولية، وتم استعراض التقرير الذى جهزه محمود حرب عن رحلته الأخيرة إلى المغرب؛ لحضور قرعة البطولة الذى تضمن أماكن الإقامة والتدريبات والمباريات، حيث يلعب المنتخب الأوليمبي فى المجموعة الثانية مع مالى والنيجر والجابون، بينما تضم المجموعة الثانية: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

جارٍ التفاوض مع عدد من المنتخبات الأخرى للاتفاق على إجراء وديات خلال معسكر يونيو، ويبدأ المنتخب الأوليمبي مبارياته فى البطولة بلقاء النيجر يوم 25 يونيو المقبل.